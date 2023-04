Perez ko, Max super! Verstappen in pole in Australia, bene le Mercedes

SportFair

Sveglia puntata presto per gli appassionati dei motori che non vogliono perdersi l’appuntamento australiano con la Formula 1. Questa mattina al Melbourne Park si sono tenute le qualifiche del GP d’Australia.

Mattinata nera per Sergio Perez: il messicano della Red Bull si è insabbiato nella Q1 ed è rimasto fuori dalla lotta per la pole position e, dunque, domani partirà da lontano.

Il team di Milton Keynes però sorride: è Max Verstappen, con un tempo pazzesco di 1.16.732, il poleman del GP d’Australia. L’olandese, due volte campione del mondo, ha chiuso le qualifiche davanti a tutti, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Russell e Hamilton. Quarto tempo invece per Fernando Alonso, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz.

Sesto Stroll, mentre Leclerc non è riuscito a far megloi del settimo posto.

Le parole dei top 3

Verstappen: “sono molto contento del giro e di essere pole position e non vedo l’ora che sia domani. Ho quasi colpito un uccello, per fortuna non è successo, succede a volte in questi circuiti. Tenere in vita le gomme sarà la chiave domani in gara. Sono salito sul podio una volta ma questa volta vorrei salire su un gradino diverso“.

Russell: “non ce l’aspettavamo, questo è certo, tanto duro lavoro che stiamo svolgendo in fabbrica e anche qui a Melbourne. Che sessione per noi! La macchina mi sembrava viva. Abbiamo ancora tanto potenziale. Sarà dura domani ma siamo contenti del risultato di oggi“.

Hamilton: “sono contentissimo, un risultato inatteso. Sono molto fiero del Team, George ha fatto un lavoro pazzesco, la prima fila è un sogno per noi. Essere vicini a Red Bull così è qualcosa di incredibile. Speriamo di potergli dare filo da torcere domani. Sono grato per questo risultato, lavorerò domani per far bene. Spero che sia una giornata come il 2007, la prima curva è stata fantastica”-