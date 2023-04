“Dimmi cosa hai detto di mio figlio”, pugno di Valverde a Baena

SportFair

Emozioni, gol, colpo di scena e soprattutto momenti di tensione. Il match di Liga spagnola tra Real Madrid e Villarreal non è stato per nulla banale e si è concluso con il risultato di 2-3. Nel primo tempo l’autogol di Pau Torres e il pareggio di Chukwueze. Nella ripresa Vinicius riporta in vantaggio i Blancos, poi nella ripresa i gol di Morales e ancora Chukwueze a ribaltare tutto.

Al fischio finale si sarebbe verificato un episodio gravissimo. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, Valverde avrebbe atteso Baena nel parcheggio dello stadio e lo avrebbe aggredito con un pugno. “Dimmi ora cosa hai detto di mio figlio”, avrebbe esclamato Valverde.

L’episodio è stato confermato direttamente dal calciatore Baena, attraverso un messaggio sui social. “Molto felice per la grande vittoria della squadra in uno scenario come il Santiago Bernabeu, ma allo stesso tempo molto triste per l’aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È completamente falso che io ho detto quelle cose”.