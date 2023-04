Playoff NBA, brutto infortunio per Ja Morant: le condizioni del cestista | VIDEO

SportFair

Serata amara per i Grizzlies che hanno ceduto ai Lakers nel primo turno dei playoff 2023. Oltre alla sconfitta, Memphis deve fare i conti con un brutto infortunio di una delle sue stelle.

Ja Morant, di recente finito sotto i riflettori per alcuni atteggiamenti ed episodi extra sportivi discutibili, è stato costretto a lasciare il campo dopo un brutto infortunio.

A meno di s6 minuti dal termine del quarto quarto, il plaumaker ha fatto una penetrazione a canestro ed Anthony Davis è stato costretto ad un fallo. Il cestista dei Lakers non aveva alcuna intenzione di ferire il suo rivale, il quale, cadendo a terra, ha appoggiato malamente la mano, che si è piegata completamente. Un’immagine terribile, con Morant a terra dolorante per un po’. Il cestista dei Grizzlies ha dovuto lasciare il campo senza poter fare più ritorno.

Dopo la partita è arrivata la notizia: aveva fatto molti danni alla mano e non riusciva nemmeno a stringere un pugno. I primi accertamenti hanno escluso qualcosa di grave, ma il disagio c’è. E la sua presenza per il prossimo turno è, in questo momento, dubbia.

Ora, resta solo da vedere fino a che punto arriva l’infortunio di Morant e in che modo ciò influisce sulla serie. Il playmaker ha dichiarato che il disagio è evidente, che riesce a malapena a muovere la mano e che ha avuto problemi anche a togliersi i calzini dopo la partita.

Damn ja morant is in pain 😳 pic.twitter.com/QaPXH2wDhI — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) April 16, 2023