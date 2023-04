Pioggia torrenziale, il circuito del GP di Miami di F1 completamente allagato

SportFair

I piloti di Formula 1 si stanno godendo un po’ di relax in attesa del prossimo appuntamento stagionale, previsto tra due settimane, a Baku. Intanto a fare clamore sono le notizie che arrivano da Miami, dove il prossimo mese si disputerà il quinto GP stagionale.

La pioggia torrenziale a Miami ha causato inondazioni di massa al nuovo circuito di Formula 1 della città. Gli acquazzoni degli ultimi tre giorni hanno reso alcune strade del sud della Florida completamente impraticabili. E anche la pista del GP di Miami è stata pesantemente colpita dalla pioggia.

Le immagini condivise sui social media hanno mostrato parti della pista, costruita nelle strade intorno all’Hard Rock Stadium della città, completamente sott’acqua. L’acqua arrivava quasi alle ginocchia di una delle persone che lavoravano in pista, che per attraversarla ha dovuto indossare una tuta gialla.

Il personale in pista ha lavorato instancabilmente per eliminare l’acqua, che inizialmente non è riuscita a defluire.