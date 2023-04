Perché Sainz è stato penalizzato in Australia? “Sono stato derubato”

SportFair

Un’altra gara deludente per la Ferrari in Australia, l’inizio di stagione è stato veramente pessimo. Si è concluso anche il terzo appuntamento del campionato di Formula 1, si è registrato un altro dominio di Max Verstappen. Al secondo posto Lewis Hamilton, terzo Fernando Alonso.

Incidente per Leclerc, il monegasco è stato costretto al ritiro. Sainz ha chiuso al 12° posto dopo una penalità. Lo spagnolo è stato sanzionato di 5 secondi per un contatto con Alonso, scontati nell’ultimo giro dietro la safety car.

“Preferisco non esprimermi ora sulla penalità. Se parlassi adesso, lo farei nel modo sbagliato. Voglio prima parlare con i commissari, sperando cambino idea. Adesso mi sento come se mi avessero derubato qualcosa e non voglio usare brutte parole”, le parole di Sainz subito dopo la gara.