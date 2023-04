Nuovo logo Twitter: tutto sul cane che ha sostituito l’uccellino blu

SportFair

Negli ultimi giorni molti utenti Twitter hanno notato una curiosa novità: da quando Elon Musk ha preso le redini del famoso social network sono state tantissime ed infinite le polemiche, ma il fondatore di Tesla non si è mai posto troppi problemi.

L’ultima novità: cambiare il logo di Twitter in quello di Dogecoin. Il genio sudafricano ha sorpreso tutti cambiando il caratteristico logo dell’uccellino blu con la buffa faccia del cane della razza Shiba Inu, che è il logo di DogeCoin, una criptovaluta in cui Elon Musk ha già mostrato interesse.

In questo modo, la versione browser di Twitter ha sostituito l’iconico ‘uccellino’ con l’immagine del cane in questione. E, naturalmente, il valore di questa criptovaluta è salito alle stelle. La cosa che colpisce di più è che il valore di Dogecoin è salito di oltre il 20% per azione. E in questo momento continua a salire in maniera impressionante.

Elon Musk ha pubblicato un meme scherzoso per far capire che il cambio di logo è stata una sua decisione. Non è però detto che il nuovo logo sarà permanente e definitivo.