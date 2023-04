Penalità Sainz, la reazione dello spagnolo: il team radio di fuoco | VIDEO

SportFair

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 ha scatenato il caos: in pista ne sono successe di tutti i colori e tra bandiere rosse, gialle e incidenti la gestione della gara ha lasciato molte perplessità.

Una delle decisioni dei Commissari che ha fatto parlare molto è la penalità inflitta a Sainz per il contatto con Alonso alla ripartenza dalla griglia dopo la terza bandiera rossa.

Allo spagnolo, quarto dopo il ripristino della classifica precedente, sono stati dati 5 secondi di penalità e per questo motivo è scivolato in 12ª posizione.

Nelle ultime ore è diventato virale il team radio di Sainz subito dopo aver saputo della penalità. Lo spagnolo non ha nascosto tutta la sua rabbia, chiedendo un incontro con i Commissari.

Il team radio di Sainz

Adami: “Abbiamo 5 secondi di penalità”.

Sainz: “No! Non può essere Ricky! Merito di finire fuori dai punti?! No! No! Questo è inaccettabile. Diglielo. Non è accettabile! Devono aspettare che la gara sia finita e discuterne con me“.

Adami: “Ricevuto”.

Sainz: “No! Per favore chiediglielo. Per favore, per favore, per favore, per favore chiedigli di aspettare e di discuterne con me. Chiaramente la penalità non è meritata, è troppo severa! Per favore ragazzi, fate qualcosa. Per favore. Non ci posso nemmeno credere. Siamo terzo e quarto e mi vogliono buttare fuori dai punti per quello. Per un incidente tipico da primo giro? È così ingiusto. Non posso credere che mi faranno questo“.

Mekies: “È chiaro Carlos. È chiaro. Finiamo questa gara e ne discutiamo“.

Sainz: “Cosa…fatemi almeno parlare con gli steward, nella stanza dei commissari”.

Mekies: “Ovviamente andremo da loro non appena scenderai dalla macchina“.