Penalità Sainz in Australia, comunicata la data dell’udienza alla FIA

Il campionato di Formula 1 si ferma, le prime tre gare hanno già fornito interessanti indicazioni. Il favorito numero uno alla vittoria finale è Max Verstappen, il campione del mondo in carica si è confermato l’uomo in più. In corsa anche il compagno di squadra Perez, partenza interessante anche di Fernando Alonso.

La Ferrari è, invece, sempre più in crisi. L’inizio della Rossa non è stato di certo incoraggiante, in particolar modo il rendimento di Sainz e Leclerc non è stato all’altezza. Il gran premio in Australia si è chiuso con il ritiro di Leclerc e il 12° posto di Sainz dopo la penalità di 5 secondi.

L’udienza

E’ stata fissata la data per discutere la penalità nei confronti di Carlos Sainz. La FIA ha comunicato che martedì prossimo si terrà l’udienza dopo la richiesta della Ferrari di rivedere la sanzione. La Rossa potrebbe aver individuato un nuovo elemento in grado di ribaltare la decisione.