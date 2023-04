Penalità Marquez, il presidente FIM assicura: “una decisione presto, ma fossi stato in lui…”

SportFair

I piloti della MotoGP sono pronti per tornare in pista e lo faranno a Jerez de la Frontera, dove domenica si corre il GP di Spagna. Si attendono ancora notizie sulle condizioni di Marc Marquez dopo l’infortunio nella gara d’esordio in Portogallo. Lo spagnolo della Honda ha saltato le gare di Argentina e Texas e potrebbe tornare a Jerez.

In attesa di annunco, gli appassionati possono godere di importanti aggiornamenti per quanto riguarda la sanzione inflitta a Marquez dopo lo schianto con Oliveira a Portiamo. Lo spagnolo era stato penalizzato con un doppio long lap penalty al GP d’Argentina, ma la sanzione ha subito una modifica strada facendo, che ha spinto Honda a presentare reclamo.

E’ stata attivata una sospensione della modifica della sanzione e ora la FIM deve decidere sulla penalità dello spagnolo.

Secondo Jorge Viegas, presidente della federazione, “la sentenza finale arriverà all’inizio della settimana”.

“Tutti conoscono molto bene la storia, qual è la situazione e cosa è successo. Al momento c’è una sospensione. Purtroppo il Collegio dei Commissari ha emesso una decisione poco chiara e la Honda ha presentato ricorso” ha aggiunto Viegas.

“Personalmente se fossi stato Marc avrei scontato la sanzione senza fare appello, perché adesso ha dato la possibilità alla gente di pensare che non la vuole scontare, il che non è bello”. Ricapitolando e riassumendo: “Marc Marquez, con il suo comportamento, ha dato la sensazione di non voler scontare la penalità”, ha affermato ancora.