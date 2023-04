Penalità Marquez, la Corte d’Appello si è pronunciata: la nota

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGP. I piloti sono ad Austin, dove domenica si correrà il GP delle Americhe, terzo round della stagione.

Mancano in Texas Bastianini e Marquez: lo spagnolo della Honda non potrà correre a causa dell’infortunio procuratosi in Portogallo, ma ad Austin si parla comunque di lui.

Nella giornata di ieri, infatti, è stata diffusa una nota della Corte d’Appello della MotoGP riguardante la penalità dello spagnolo ed il ricorso presentato da Honda.

Nel documento diffuso dalla Corte d’Appello della MotoGP si legge che “seguito del ricorso del pilota e del Team HRC – Repsol Honda contro l’applicazione della sanzione, i Commissari Sportivi d’Appello della FIM hanno deciso di deferire il caso alla Corte d’Appello della MotoGP il 29 marzo 2023. Di conseguenza, la Corte d’Appello della MotoGP si è pronunciata sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della Domanda di Sanzione presentata dai Ricorrenti. La decisione che concede la sospensione dell’esecuzione della Domanda di Sanzione è stata emessa il 12 aprile 2023 e notificata lo stesso giorno ai Ricorrenti. La decisione finale sull’appello sarà presa a tempo debito”. L’esito definitivo di questo scontro legale dunque, è ancora rimandato.