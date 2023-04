Pelè, che omaggio! Inserito nel dizionario: il significato

Lo scorso 29 dicembre il calcio mondiale ha detto addio ad una leggenda, Pelè. Tanti gli omaggi che si sono susseguiti nei giorni e nei mesi per l’ex campione brasiliano di calcio.

Adesso arriva un’importante novità: il termine Pelè è stato ufficialmente aggiunto nel dizionaro Michaelis. Ad annunciarlo è stata la famiglia di Pelè, con un post sui social dell’ex calciatore.

“O Rei è ufficialmente nel Dizionario“, si legge nell’annuncio.

Il significato della parola Pelè

Pelè, nel dizionario Micahelis significa: “qualcosa o qualcuno che è fuori dal comune, chi, in virtù della sua qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno, così come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico. Esempi: lui è il Pelé del basket, lei è Pelé del tennis, lei è Pelé della drammaturgia brasiliana, lui è il Pelé della medicina“.

“La campagna per immortalare il Re del Calcio sul dizionario ha ricevuto oltre 125.000 firme. L’obiettivo è immortalare Pelé come aggettivo sinonimo di eccezionale, incomparabile, unico“, si legge nell’annuncio della figlia Kely.

“E’ il Pelè del basket. Lei è la Pelè del tennis“, si legge ancora sui social. “L’espressione che era già usata per riferirsi al meglio in quello che fai è eternata nelle pagine del dizionario! Insieme abbiamo fatto la storia e abbiamo inserito il nome del Re del calcio nella nostra lingua portoghese. Pelé, il significato di “MIGLIORE”!“, ha concluso la famiglia del calciatore.