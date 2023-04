Paura durante Juve-Sporting: malore per il portiere Szczesny | VIDEO

SportFair

Momenti di paura durante Juventus-Sporting, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida importantissima per gli obiettivi delle due squadre. L’allenatore Massimiliano Allegri gioca a viso aperto, in campo il tridente Chiesa, Milik e Di Maria.

Paura per Szczesny nei minuti finali del primo tempo. Il portiere ha accusato un malore e si è toccato il petto. Momenti di preoccupazione, l’estremo difensore ha lasciato il campo preoccupato e in lacrime. Al momento non sembra comunque qualcosa di grave.

AGGIORNAMENTO –> Al fischio finale il portiere Szczesny si è presentato ai microfoni dei giornalisti, in compagnia di Perin. “Sto bene, un pò di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli”. Poi scherza: “ho visto Perin in forma, è entrato ed è riuscito a salvare la partita”.

“Non riuscivo a respirare bene, ho avuto tanta paura ma adesso sto bene”, conclude Szczesny.

Emotional Szczesny off for Juventus. 🙏 pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023