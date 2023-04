Passaro fuori dal torneo di Barcellona: sconfitta in 2 set contro Cerundolo

SportFair

Giornata dai due volti per i tennisti italiani al torneo di Barcellona. Dopo la vittoria di Sinner contro Schwartzman, è sceso in campo Francesco Passaro e il risultato non è stato positivo. Francisco Cerundolo si è dimostrato nettamente superiore e la partita si è conclusa in due set.

Un doppio 2-6 che lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Nel primo set l’argentino scappa subito e si porta sull’1-4, poi controlla e vince senza problemi. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, l’avvio è equilibrato poi Cerundolo piazza due break e vince 2-6. Agli ottavi l’argentino dovrà vedersela contro Ruud.