Infortunio Marquez, una conferenza stampa per nuovi aggiornamenti

Dopo molti cambi di orario e location, e alcuni tafferugli tra Honda e Dorna, Marc Márquez ha finalmente potuto tenere la sua conferenza stampa spiegando i motivi che lo hanno spinto a saltare, dopo Argentina e America, anche il GP di Spagna, in programma per questo weekend a Jerez de la Frontera.

Marquez ha parlato alla stampa nel motorhome Honda, senza microfoni MotoGP, aggiornando tutti sulle sue condizioni e ammettendo che la sua carriera è ancora una volta a rischio.

“La mia carriera sportiva è a rischio se subisco un’altra caduta“, ha spiegato lo spagnolo. “I dottori avevano parlato di 6-8 settimane di recupero, quindi tra Le Mans ed il Mugello. Ma ero ottimista, speravo di riprendermi in quattro settimane”, ha ammesso il pilota Honda.

“Mi hanno detto che era troppo rischioso correre qui a Jerez. C’era la possibilità, ma era davvero troppo rischioso e avrei rovinato quanto fatto con l’operazione. Stasera tornerò a casa per continuare la riabilitazione, non vedo l’ora di tornare in pista e lavorare con Honda”, ha concluso.