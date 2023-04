Leclerc out; l’analisi del monegasco dopo il ritiro in Australia

SportFair

Il GP d’Australia non sorride alla Ferrari: Charles Leclerc è uscito di scena a Melbourne ancor prima di poter terminare il primo giro a causa di un incidente.

Il ferrarista è finito nella ghiaia dopo un contatto con Lance Stroll ed è stato costretto al ritiro. Non è tardata l’analisi di Leclerc a seguito dell’incidente e del ritiro.

Le parole di Leclerc

“La mia analisi è diversa, la frustrazione l’avevo messa da parte, sapevo che la gara fosse lunga, in curva 1 sono stato molto attento, in curva 3 c’era spazio all’esterno, sono andato all’esterno di Stroll, Alonso ha dovuto frenare e questo ha portato Lance e mettersi tra Fernando e me, non è colpa sua, ma penso nemmeno mia“, ha spiegato Leclerc ai microfoni Sky.

“La frustrazione è grossa, tutto è andato storto e abbiamo davvero pochi punti, dobbiamo riprenderci“, ha aggiunto il monegasco. Non è mancato poi un commento su quanto accaduto ieri in qualifica con Sainz: “alla fine è stato un problema di comunicazione, non dobbiamo più tornare su quello, adesso ha il passo per una buona gara“.