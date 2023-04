Djokovic-Musetti, Nole misterioso sulla fasciatura: “non posso dire nulla”

SportFair

Lorenzo Musetti ha compiuto ieri l’impresa: il tennista italiano ha battuto Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo ATP di Monte-Carlo, mandando in estasi tutto il pubblico presente in tribuna e gli spettatori da casa.

Un successo spettacolare, che lascia l’amaro in bocca allo sconfitto, il numero 1 al mondo, che dopo la partita è stato di poche parole con i media.

La reazione di Djokovic

“Non è una grande giornata per me, quindi non sono dell’umore giusto per parlare“, ha ammesso il serbo dopo la partita con Musetti, durante la quale si è lasciato andare a qualche episodio di nervosismo.

“La sensazione è terribile dopo aver giocato così, onestamente. Ma congratulazioni a lui. Ha tenuto duro nei momenti importanti e basta. Non credo sia catastrofico, ma la mia sensazione è negativa in questo momento perché ho perso la partita”, ha aggiunto Djokovic sulla sua eliminazione ‘precoce’ da Monte-Carlo per il secondo anno consecutivo.

“Non posso dire niente. Sto bene. Congratulazioni a lui. Continuiamo“, ha concluso sulla fasciatura alla gamba.