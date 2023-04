Parigi-Roubaix, caduta per Peter Sagan: trasportato in ospedale | VIDEO

Momenti di paura durante la Parigi-Roubaix: il 33enne Peter Sagan è stato trasportato all’ospedale di Cambrai dopo una brutta caduta, quando mancavano 151 km al traguardo. Il tre volte campione del mondo è caduto a terra ed è finito sul lato sinistro della strada.

Lo slovacco, dolorante, è ripartito ma dopo poche battute è stato costretto al ritiro e successivamente trasportato in ospedale con tagli sul viso e una sospetta commozione cerebrale.

Peter Sagan’s farewell tour isn’t going to plan 💔

The legendary Slovak crashes out of #ParisRoubaix 🥺 pic.twitter.com/bFCkYZi3KT

— Eurosport (@eurosport) April 9, 2023