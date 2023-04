Novanta minuti di noia, poi due gol nel recupero: finale folle in Roma-Milan

SportFair

Poche emozioni nell’arco dei 90 minuti, poi finale folle e due gol nel recupero. Si è conclusa Roma-Milan, terzo match della 32ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono scese in campo all’Olimpico in uno scontro importante per il quarto posto, si sono annullate e le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, le occasioni più importanti si sono registrate in pieno recupero.

La partita delle 18:00 si è conclusa sul risultato di 1-1, un pareggio positivo per la classifica di entrambe e che lascia tutto aperto per l’obiettivo quarto posto. Milan e Roma si portano a 57 punti. La classifica potrebbe ulteriormente accorciasi con Inter e Atalanta in grado di avvicinarsi al quarto posto.

La cronaca

La Roma si schiera con Pellegrini alle spalle di Abraham e Belotti, il Milan risponde con Diaz, Bennacer e Leao alle spalle di Giroud. Dopo 15 minuti Kumbulla costretto al cambio per infortunio, entra Bove. Ammoniti Tomori e Matic, il primo squillo si registra con Leao ma il risultato non si sblocca. La Roma risponde con Pellegrini, si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa le due squadre cambiano volto con alcune sostituzioni, grande occasione per Saelemakers, poi la risposta di Pellegrini. In pieno recupero due gol, prima il vantaggio di Abraham e poi il pareggio di Saelemaekers.