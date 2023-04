Papa Francesco riceve la maglia di Lisandro Martinez: la richiesta dei tifosi dello United | FOTO

SportFair

Il Manchester United è reduce da una pessima prestazione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, la sfida contro il Siviglia si è conclusa sul risultato di 3-0. I Red Devils hanno fallito in una competizione molto importante, l’eliminazione ai quarti di finale potrebbe portare delle conseguenze.

Considerata la favorita alla vittoria finale, la squadra di ten Hag non è riuscita a mettere in difficoltà la squadra spagnola e adesso dovrà concentrarsi sulla Premier League e concludere la stagione in zona Champions League.

Il regalo a Papa Francesco

Papa Francesco si è sempre dimostrato un grande tifoso di calcio, argentino e appassionato del San Lorenzo. Il Papa ha incontrato il sindaco della Greater Manchester Andy Burnham e un gesto non è passato inosservato. Il club ha infatti organizzato un regalo speciale con dedica: “sua santità, con tanto amore, LM“. Si tratta della maglia di Lisandro Martinez, difensore argentino del Manchester United.

Lisandro Martinez è reduce da un intervento chirurgico dopo un grave infortunio nel match contro il Siviglia e non potrà prendere parte al resto della stagione. La richiesta dei tifosi dello United al Papa è stata particolare: “in cambio può fare un segno di croce sulla caviglia di Licha [Martinez] in modo che torni rapidamente?”.