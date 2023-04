Paola Egonu torna in Nazionale? Incontrato il ct Mazzanti

Il rapporto tra Italia e Paola Egonu si è incrinato dopo i Mondiali di pallavolo femminile, nei quali la pallavolista azzurra si è sfogata, dopo la medaglia di bronzo, accusando il suo Paese di razzismo e ‘minacciando’ di lasciare la Nazionale.

La campionessa italiana, che quest’anno ha vissuto una nuova esperienza in Turchia, che secondo alcune indiscrezioni finirà al termine della stagione per un suo ritorno in Italia, non ha cambiato idea e durante la sua partecipazone al Festival di Sanremo 2023, dove è stata co-conduttrice per una serata, ha confermato il suo pensiero secondo cui l’Italia è un paese razzista.

Subito dopo il suo sfogo ai Mondiali, comunque, Paola Egonu era apparsa un po’ pentita per le sue parole e sul futuro in azzurro aveva rimandato la decisione al nuovo anno. La pallavolista non si è ancora espressa ufficialmente e pubblicamente, ma sembra che nei giorni scorsi abbia incontrato il ct Mazzanti e Stefano Recine, dirigente accompagnatore della Nazionale.

L’incontro

In vista degli Europei di pallavolo femminile, in programma dal 15 agosto al 3 settembre, Paola Egonu avrebbe dato la sua disponibilità ad indossare nuovamente la maglia della Nazionale. Nell’incontro ci sarebbe stato anche un chiarimento su diverse questioni riguardanti la scorsa estate. Adesso è tutto nelle mani del ct.