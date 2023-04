Panatta, i consigli a Berrettini e il commento sulla Satta: “le altre ragazze erano anche meglio”

SportFair

Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani più discussi del momento per il suo scarso rendimento in campo. Il romano non è riuscito a brillare in questo inizio di stagione 2023 e non sono mancate le critiche.

Si è tanto parlato anche della sua vita privata e del suo fidanzamento con Melissa Satta, che secondo alcuni potrebbe essere fonte di distrazione dal suo lavoro in campo. Proprio di Berrettini e delle sue fiamme ha parlato Adriano Panatta, ex tennista, a “Ciao Maschio” su Rai1.

Il commento di Panatta

“Vivere tutto intensamente fino alla fine. Lui è un ragazzo fortissimo, educato, che gioca bene e guadagna anche tanti soldi. Adesso ha anche una bella ragazza, ma le ha avute anche prima e forse erano anche meglio. Lui deve sapere che quando avrà 35/37 anni la sua carriera finirà e dovrà viverla in maniera serena“, ha affermato l’ex campione di tennis.