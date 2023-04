World League, il Setterosa cede agli USA: domani la sfida con l’Ungheria

SportFair

Cuore, grinta, e una prestazione di ottimo livello in difesa non bastano, ma le ambizioni sono quelle di una squadra tornata di diritto nel gotha della pallanuoto. Il Setterosa, che paga il 2 su 12 in superiorità numerica e un piccolo passaggio a vuoto nel terzo tempo, viene sconfitto 10-6 (2-1, 1-2, 6-2, 1-1) dalle tricampionesse olimpiche nella seconda giornata del secondo round della World League che servirà per stabilire le posizione in vista della SuperFinal di Long Beach cui è già qualificata.

Le azzurre conducono 4-3 in avvio di terza frazione con Avengo e tengono fino al 5-5 di Marletta, autrice di una tripletta; poi l’allungo decisivo delle statunitense con le doppiette di Raney, che ne farà cinque, e di Steffens che valgono il 9-5 che indirizza la partita.

La nazionale di Carlo Silipo – bronzo continentale a Spalato 2022 – torna in acqua venerdì, sempre alle ore 19.00 italiane, contro l’Ungheria nel match che vale il terzo posto nel girone.

USA-Italia 10-6

USA: Johnson , Musselman 1, Prentice 1, Fattal , Bonaguidi , Steffens 2, Ausmus , Stryker, Mammolito 1, Gazzaniga , Cohen , Raney 5, Longan . All. Krikorian

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 1, Cergol , Bettini 1, Picozzi , Gant , Palmieri , Marletta 3 (2 rig.), Cocchiere , Viacava 1, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Zhang (Chn), Haigh (Aus)

Note: parziali 2-1, 1-2, 6-2, 1-1. Uscita per limite di falli Viacava (I) a 7’00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Usa 6/12 + un rigore e Italia 2/12 + 3 rigori. Banchelli (I) para un rigore a Musselman a 7’25 del secondo tempo. Johnson (U) a Picozzi a 2’00 del terzo tempo. In porta Johnson (U) e Banchelli (I). In tribuna Citino e De March.