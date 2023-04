L’omaggio a Pelé lascia i tifosi sconcertati: la bambola è orribile | VIDEO

SportFair

Pelé è stato, in bella compagnia di Maradona, il calciatore più forte della storia del calcio. La morte del brasiliano all’età di 82 anni ha lasciato milioni di tifosi senza parole, a distanza di quattro mesi dal decesso anche le squadre continuano ad omaggiare O Rei.

Una scena è diventata virale sul web, prima del calcio d’inizio della finale del Campeonato Pernambucano tra Retro e Sport Recife, disputata nella giornata di sabato. Un’enorme figura di Pelé è entrata in campo e il gesto è stato molto criticato.

Il motivo? La bambola non sembra per nulla assomigliare all’ex calciatore brasiliano, anzi è stata giudicata orribile. Pelé indossa un mantello e aveva un sorriso inquietante. In più, dalla fessura dei pantaloni, è spuntato il braccio della persona all’interno della bambola. La scena è stata definita spaventosa e non è stata molto apprezzata dai tifosi del brasiliano.

Giant Pelé doll horrifies fans pic.twitter.com/qowkEfGENk — Rita Sayah (@RitaRS0) April 24, 2023