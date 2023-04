Neymar presto papà per la seconda volta: l’annuncio con la sua Bruna

SportFair

Neymar Jr non sta attraversando un periodo roseo a livello sportivo. Il calciatore brasiliano è fermo da febbraio per un brutto infortunio alla caviglia che lo ha costretto a terminare in anticipo la sua stagione, ma adesso arrivano splendide notizie per lui che riguardano la sua vita privata.

Neymar e la sua compagna Bruna Biancardi, hanno infatti annunciato che presto diventeranno genitori.

L’annuncio

“Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore, rende i nostri giorni molto più felici 🙏🏼 Arriverai in una bella famiglia, con fratello, nonni, zii e zie che ti amano già tanto! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo con ansia! ❤️✨ “Prima di formarlo nel grembo ho scelto te; prima che tu nascessi, ti ho separato” – Geremia 1 : 5“, hanno scritto sui social a corredo di tenere foto.

Per Neymar sarà il secondo figlio: il calciatore brasiliano è infatti già padre di Davi Lucca da Silva Santos, di 11 anni, avuto da una precedente relazione con Carolina Dantas.