Nba, la sorella di Kawhi Leonard condannata all’ergastolo | FOTO

Il nome di Kawhi Leonard è salito alla ribalta negli ultimi giorni, prima le sue assenze in Gara-3 e Gara-4 della serie contro Phoenix poi per un grave fatto di cronaca. Nelle scorse ore sua sorella, Kimesha Williams, è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio di una donna nel bagno del Pechanga Resort Casino nel 2019.

La vittima 84enne si chiamava Afaf Assad. Secondo quanto ricostruito Kimesha e una complice, Candace Townsell, anche lei condannata all’ergastolo, avrebbero colpito la vittima causando la frattura del cranio. L’episodio si sarebbe verificato in bagno e il motivo del folle gesto è stato individuato nel tentativo di furto di una borsa. La donna morì pochi giorni dopo l’aggressione.

2 WOMEN SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE: Candace Townsell and Kimesha Williams convicted for the 2019 robbing and killing of 84-year-old Afaf Assad, were both sentenced this week to life without the possibility of parole. The two women targeted Mrs. Assad who was with her… pic.twitter.com/HPVIqFtNMV

— Southern Man (@MagicBelle1) April 22, 2023