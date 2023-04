NBA, Banchero nominato Rookie of the Year: è il terzo giocatore della storia di Orlando a riuscirci

SportFair

E’ Paolo Banchero il Rookie of the Year della stagione NBA. L’Italo-americano è stato nominato nella notte rookie dell’anno, passando da scelta numero 1 del Draft al premio di miglior esordiente in NBA.

Il lungo degli Orlando Magic ha ottenuto 98 voti su 100 precedendo Jalen Williams degli Oklahoma City Thunder e Walker Klesser degli Utah Jazz. Banchero che in questa prima sua stagione ha chiuso con 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media, è così diventato il terzo giocatore della storia dei Magic a ottenere questo riconoscimento dopo Shaquille O’Neal e Mike Miller, oltre ad essere il primo giocatore italiano a riuscirci.