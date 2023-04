NBA, Gobert tira un pugno al compagno Anderson: la sanzione dei Wolves

SportFair

Situazione complicata in casa dei Minnesota Timberwolves: dopo una stagione difficile ed irregolare, arrivano anche dei seri problemi interni. Ha fatto il giro del web il video che mostra una lite tra Gobert e Anderson, con il cestista francese che perde le staffe in panchina e colpisce il compagno con un pugno. Il francese era stato protagonista anche di uno scontro meno evidente ma altrettanto grave con coach Chris Finch, nel corso del match fra Wolves e Pelicans che ha chiuso la regular season NBA.

La sanzione

I Wolves hanno preso la loro decisione e hanno sanzionato Gobert, che non sarà in campo a Los Angeles. Una partita di squalifica per Gobert che non giocherà quindi contro i Lakers nel math di Play-in.

La franchigia ha ipotizzato che la situazione fosse grave ma ha valutato, secondo il giornalista Adrian Wojnarowski, la tensione del momento, gli insulti che il francese aveva ricevuto prima di Anderson e il fatto che stesse giocando con problemi fisici.

Gobert si è integrato bene a Minnesota. È nata una bellissima amicizia con Kyle Anderson. #NBAtipopic.twitter.com/Yvz5WDNVjh — La Giornata Tipo (@parallelecinico) April 9, 2023