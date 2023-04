NBA, Doncic gioca solo il primo quarto: Dallas Mavericks out dai playoff

SportFair

E’ finita per i Dallas Mavericks: la squadra di Luka Doncic non giocherà i playoff NBA. La squadra ha ceduto ai Bull alla penultima partita della stagione, dicendo definitivamente addio ad ogni aspirazione.

L’arrivo di Kyrie Irving non ha aiutato i Dallas Mavericks a raggiungere l’obiettivo minimo stagionale. La squadra ha gettato la spugna e adesso punta al draft della prossima stagione. I tantissimi asssenti in campo stanno facendo discutere i tifosi.

Doncic ha disputato un ottimo primo tempo: 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Jason Kidd ha però poi deciso di far sedere il cestista in panchina, facendolo giocare per un totale di 12:35. Si conclude per Doncic una stagione di medie superiori ai 32 punti, oltre agli 8 rimbalzi e agli 8 assist.