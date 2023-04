Napoli, paura in città: feriti e un accoltellamento

SportFair

Il Napoli è stato beffato, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana nel match della 32ª giornata del campionato di Serie A, la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. La gara si è sbloccata nel secondo tempo con un gol realizzato da Olivera, nel finale il pareggio beffa di Dia.

In città si sono verificati momenti di tensione. Altri tre feriti, di cui due Carabinieri, in un’incidente in via Cintia, strada che conduce allo stadio. Secondo le ultime notizie sono stati speronati da un’auto che ha forzato il posto di blocco, l’inseguimento non ha avuto successo. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli.

I feriti sono stati portati in ospedale: due in codice rosso e uno giallo. Un uomo, invece, è stato accoltellato al torace, lato destro, al culmine di una lite per la viabilità, mentre si recava allo stadio Maradona durante la partita contro la Salernitana. Gli agenti di polizia sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo, quartiere Fuorigrotta, dove l’uomo si è recato dopo essere stato ferito. Ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni ed è stato dimesso.