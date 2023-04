Napoli, che beffa! Solo un pareggio contro la Salernitana, la festa scudetto è rimandata

SportFair

Niente da fare per il Napoli nella sfida della 32ª giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre il pareggio contro la Salernitana e la vittoria dello scudetto non è ancora matematica. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio, i tifosi sono già in festa e l’atmosfera al ‘Maradona’ è da brividi. La Salernitana si è confermata una squadra molto insidiosa e allenata da un bravissimo tecnico come Paulo Sousa. I granata hanno messo un altro importante mattoncino verso la salvezza.

La partita di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-1, la beffa per i padroni di casa è arrivata nel secondo tempo. Il Napoli prova subito ad attaccare, la Salernitana si difende bene e si va all’intervallo sullo 0-0. Nel secondo tempo la gara si sblocca da palla inattiva con Olivera al 62′. Il ‘Maradona’ si prepara a festeggiare, all’84’ la doccia fredda. E’ Dia a pareggiare i conti per il definitivo 1-1.

In 32 partite il Napoli ha collezionato 79 punti, frutto di 25 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, il miglior attacco per distacco e anche la miglior difesa. Dopo l’assist dell’Inter (3-1 contro la Lazio), la squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a vincere contro la Salernitana. La festa scudetto è solo rimandata.