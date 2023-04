Napoli-Osimhen, blitz della Guardia di Finanza: cosa rischia il club

SportFair

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la partita di Champions League contro il Milan, la giornata della squadra di Spalletti è stata però sconvolta da una notizia fuori dal campo. Il riferimento è allo scandalo delle plusvalenze fittizie, la situazione nel calcio italiano è sempre più delicata.

Si avvicina sempre di più la sentenza sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione per il caso delle plusvalenze fittizie, l’udienza è stata fissata il 19 aprile. La dirigenza bianconera dovrà puntare su un vizio di forma per annullare il processo e ritrovarsi con 15 punti in più in classifica. Poi sarà il turno dell’inchiesta sulla manovra stipendi, quella considerata più delicata alla vigilia.

Blitz sull’operazione Osimhen

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la partita di Champions League contro il Milan, la giornata della squadra di Spalletti è stata condizionata da una notizia fuori dal campo. La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, ha svolto una perquisizione nella sede della Turris. Nel corso dell’operazione sono stati individuati i contratti del calciatore Claudio Manzi.

Il calciatore, attualmente all’Entella, rientrò nell’operazione Osimhen con il Lille insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al portiere Karnezis. Manzi fu valutato 4 milioni di euro. L’obiettivo è far luce sull’operazione ed i prossimi mesi si preannunciano caldissimi.

Cosa rischia il Napoli? Il club azzurro non è stato considerato protagonista di un vero e proprio sistema (come la Juventus), ma le sanzioni potrebbero essere comunque pesanti, un pò come Atalanta, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Udinese e Sampdoria. Il Napoli rischia da una pesante ammenda a punti di penalizzazione da scontare verosibilmente nella prossima stagione.