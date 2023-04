Napoli-Milan, lite nel tunnel tra Maldini e Spalletti | VIDEO

SportFair

Non solo spettacolo ed indicazioni per campionato e Champions League, si sono registrati anche momenti di tensione durante il match del campionato di Serie A tra Napoli e Milan, la sfida del ‘Maradona’ si è conclusa sul netto risultato di 0-4. I grandi protagonisti sono stati Leao e Diaz, in gol Saelemaekers. La posizione di classifica della squadra di Spalletti sembra comunque tranquillizzante, i punti di vantaggio sul secondo posto sono 16.

Durante la partita si sono registrati momenti di tensione, in particolar modo non è passata inosservata una lite tra Maldini e Spalletti nel tunnel durante l’intervallo. Il tecnico del Napoli si avvicina a Leao, poi l’intervento di Maldini: “mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c… vuoi”.

“Stavo chiedendo conto all’arbitro dell’ammonizione a Lobotka, è passato Maldini che mi ha detto che protestavo troppo. Comunque nessun problema con lui”, le parole di Spalletti.

Nervosismo anche in curva con una rissa tra tifosi del Napoli. “Fuori, fuori, fuori”, canta il resto dello stadio.

Brutte scene in Curva B durante #NapoliMilan. Rissa tra gruppi di ultras. Causa: la protesta del tifo. 📸: @Spazio_Napoli @SilviaDeMarti20 pic.twitter.com/9lyp8N0PSl — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) April 2, 2023

E quindi Paolo figlio di Cesare ha detto mani in tasca “hai vinto il campionatoz che cazzo vuoi?” a Luciano spalletti Quando parla Maldini silenzio pic.twitter.com/pLAQWpeSUG — Tomoriano (@tomorienjoyer_) April 2, 2023