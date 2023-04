Napoli-Milan, il giallo dei rigori scatena le proteste | FOTO

SportFair

Grandissime emozioni ed episodi da Var nel primo tempo Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno del quarti di finale di Champions League. I padroni di casa si schierano con Kvara, il recuperato Osimhen e Politano, gli ospiti rispondono con Diaz, Bennacer, Leao e Giroud. I ritmi sono altissimi già dai primi minuti.

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio, la coreografia del ‘Maradona’ è da stropicciarsi gli occhi. Partenza fortissima dei padroni di casa, in grado di mettere subito le cose in chiaro. Poi si gioca poco tra infortuni ed episodi da Var.

Politano e Mario Rui costretti a lasciare il campo per infortunio, dentro Lozano e Olivera. Prima grande occasione per il Milan su calcio di rigore: dal dischetto si presenta Giroud, si supera Meret. Il piede del portiere è sulla linea, ma quattro calciatori del Napoli sono dentro l’area però almeno un piede è fuori dall’area e l’altro non tocca il terreno. Giusto non ripetere.

Al 38′ può recriminare il Napoli: intervento di Leao su Lozano, il portoghese prende prima il piede dell’avversario, il direttore di gara non fischia e sembra sbagliare. Poi il vantaggio di Giroud su grande azione di Leao.