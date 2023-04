Napoli, Osimhen in lacrime dopo la beffa scudetto | FOTO

SportFair

E’ ancora altissima la delusione in casa Napoli, la squadra di Luciano Spalletti ha fallito il primo match point per la vittoria dello scudetto. La gara della 32ª giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana si è conclusa sul risultato di 1-1, dopo l’iniziale vantaggio di Olivera gli ospiti sono stati in grado di raggiungere il pareggio con Dia.

La vittoria dello scudetto è solo rimandata, l’aritmetica potrebbe arrivare già dal prossimo turno infrasettimanale contro l’Udinese. La festa dei tifosi è stata bloccata sul più bello, i supporter azzurri si sono dimostrati maturi al termine del match: “vinceremo il tricolor”, il coro al termine della partita.

La delusione è stata comunque altissima, in particolar modo nel gruppo squadra. Nel dettaglio Osimhen è stato ripreso a piangere nel post- partita, anche i tifosi non hanno risparmiato le lacrime.