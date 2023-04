SportFair

Atmosfera da brividi a Napoli. I tifosi del club partenopeo sono già in festa in attesa di sapere se la loro squadra del cuore sarà campione d’Italia matematicamente già oggi.

I tifosi del Napoli devono sperare nella vittoria del club contro la Salernitana oggi pomeriggio al Maradona e nel successo dell’Inter contro la Lazio nel lunch match di oggi.

Intanto Napoli tutta è giài in festa, con tifosi in corteo nelle strade, decorazioni sparse per tutta la città, cori, canti e balli.