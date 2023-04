Napoli, la festa scudetto già il 30 aprile? La combinazione

SportFair

E’ solo questione di tempo. Il Napoli è pronto a festeggiare il terzo scudetto della sua storia, la squadra di Luciano Spalletti ha messo un altro mattoncino con il successo sul campo della Juventus. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match della 31ª giornata del campionato di Serie A, la partita ha regalato anche polemiche ed episodi da Var e si è decisa nel finale con un gol di Raspadori. Nel primo tempo il colpo di Gatti a Kvara, l’arbitro non viene richiamato al Var.

Nel secondo tempo Osimhen non è concreto, poi la Juventus passa ma il gol viene annullato per il fallo di Milik su Lobotka. In pieno recupero la rete della vittoria di Raspadori. Lo champagne è in frigo, la matematica dello scudetto potrebbe arrivare già dalla prossima giornata.

Il Napoli campione il 30 aprile se…

Vince contro la Salernitana e la Lazio non ottiene i tre punti contro l’Inter.