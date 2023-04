Brividi ed emozioni a Napoli, folla di tifosi in coro alla stazione Toledo

SportFair

I tifosi del Napoli ci credono e non perdono le speranze! La Lazio è stata in vantaggio 1-0 sull’Inter per quasi 50 minuti e nonostante questo a Napoli la festa non si è mai fermata.

Adesso è arrivato il pareggio dei nerazzurri e intanto sui social impazzano video e immagini dei festeggiamenti dei tifosi. Tutto è pronto in città con ultras e non solo che sfilano e cantano per le strade, in casa e in metro.

Sta diventando virale un video che mostra uno spettacolare fiume di tifosi nella stazione metro di Toledo che canta in coro “Sarò con te”. Un momento da brividi.