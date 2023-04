Napoli, primo antipasto della festa scudetto: Osimhen e Kvara show | VIDEO

SportFair

E’ già andato in scena il primo antipasto della festa scudetto del Napoli, la matematica potrebbe arrivare già dalla prossima giornata del campionato di Serie A. E’ delirio per la squadra di Luciano Spalletti, protagonista di una stagione eccezionale, dominata già dalla prima parte del massimo torneo italiano. La ciliegina sulla torta è arrivata dalla 31ª giornata del campionato di Serie A.

La sfida dello Stadium contro la Juventus si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol in pieno recupero di Raspadori. L’eliminazione dalla Champions League contro il Milan è già alle spalle, i tifosi sono in festa e l’attesa è altissima. I supporter azzurri hanno pensato di accogliere la squadra dopo l’impresa di Torino, alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall’aeroporto di Capodichino e 10.000 tifosi si sono scatenati. Osimhen e Kvara sul tetto del bus, il primo antipasto della festa è stato già emozionante per i calciatori.

