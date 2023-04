Nadal annuncia il forfait: salterà il torneo di Monte-Carlo

SportFair

La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai, dopo che Rafa Nadal si era detto incerto sulla sua partecipazione al torneo di Monte-Carlo, uno dei suoi tornei preferiti in assoluto e adesso è arrivata la conferma ufficiale del forfait.

Diverse settimane fa era emersa la notizia della partecipazione del maiorchino al torneo su terra battuta, ma adesso Nadal ha smentito ufficialmente con un post sui social. Non sarà dunque in campo al terzo Masters 1000 della stagione, al via il 9 aprile.

Nadal annuncia il forfait a Monte-Carlo

“Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”, ha scritto Nadal su Twitter. Il maiorchino deve ancora recuperare dall’infortunio procuratosi agli Australian Open.