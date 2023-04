Musetti non sbaglia a Barcellona, ko Arnaldi contro Evans

SportFair

Si sono conclusi altri due match validi per il torneo di tennis a Barcellona, la competizione entra sempre più nel vivo. Si conferma in ripresa Lorenzo Musetti, l’azzurro ha superato senza problemi Jason Kubler. L’australiano non è stato mai in partita e il pronostico della vigilia è stato rispettato. L’italiano ha chiuso i conti con il punteggio di 3-6, 1-6 e nel match degli ottavi di finale dovrà vedersela contro Norrie.

E’ finita, invece, l’avventura di Matteo Arnaldi. Il numero 105 Atp è stato sconfitto nella partita dei sedicesimi di finale contro Daniel Evans. Il britannico si è dimostrato superiore all’avversario e la sfida si è conclusa sul risultato di 6-4, 6-3.