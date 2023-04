Musetti mostruoso! Elimina Djokovic a Monte-Carlo, adesso quarto da sogno con Sinner

SportFair

Partita clamorosa nel match degli ottavi di finale di Monte-Carlo, prestazione da sogno per Lorenzo Musetti contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il serbo, inevitabilmente, non era al massimo della forma dopo lo stop degli ultimi tornei ma l’impresa del tennista italiano è stata comunque grandissima.

Musetti ha già messo alle spalle le ultime delusioni, la partita di oggi è stata di altissimo livello dal punto di vista fisico e tecnico. Il serbo prova a mettere subito le cose in chiaro e piazza un break, Musetti risponde subito, poi altri quattro break e il primo set è per il numero uno al mondo.

Nel secondo set si registra la reazione di Musetti e si va in parità. La partita viene interrotta per pioggia, al rientro l’italiano scappa e vince clamorosamente 4-6. Ai quarti di finale derby da sogno contro Sinner.

“Faccio fatica a non piangere, una vittoria emozionante. All’inizio le condizioni non erano facili con vento e freddo, sono molto orgoglioso di me. E’ un sogno. Non sono riuscito a trovare il giusto equilibrio all’inizio, il servizio non ha fatto la differenza e gli scambi erano lunghi. Domani sarà divertente contro Jannik, sono pronto alla battaglia con un amico italiano”, le prime parole di Musetti.