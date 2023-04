MotoGP, Quartararo si prende il warm up di Jerez: i tempi

SportFair

E’ tutto pronto per una domenica di spettacolo ed emozioni con i motori. Ad aprire le danze sarà la Formula 1 col GP d’Azerbaijan, seguito dal GP di Spagna di MotoGP. In attesa della gara di questo pomeriggio i campioni delle due ruote sono scesi in pista per il warm up.

Sul circuito di Jerez de la Frontera il più veloce è stato Quartararo, dopo un weekend complicato. Il francese della Yamaha ha chiuso la sessione col tempo di 1.37.161, lasciandosi alle spalle Brad Binder e Jorge Martin. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, seguito dal campione del mondo in carica Bagnaia. Fuori dalla top ten le Aprilia di Espargaro e Vinales, rispettivamente 13° e 14° .