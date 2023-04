MotoGP, Valentino Rossi torna in Yamaha: firmato un nuovo accordo

Gli appassionati di MotoGP e i tifosi di Valentino Rossi, in visita nel paddock a Jerez de la Frontera, ricevono una splendida notizia. Il Dottore ha firmato un nuovo accordo con Yamaha di cui sarà ambasciatore ufficiale.

Ad annunciarlo è stato il team di Iwata con una nota stampa ufficiale.

I fan di Valentino Rossi in tutto il mondo saranno entusiasti dell’annuncio che il loro eroe rappresenterà ufficialmente ancora una volta la Yamaha. Dopo 16 anni di partnership nelle corse, il nove volte campione del mondo ha stipulato un accordo con Yamaha Motor Co., Ltd. come ambasciatore ufficiale del marchio Yamaha.

Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare di aver firmato un contratto pluriennale di servizio di ambasciatore con Valentino Rossi, rendendo il nove volte campione del mondo ufficiale un ambasciatore del marchio Yamaha.

L’epica storia di Yamaha e Rossi è iniziata con quell’iconica vittoria alla prima gara GP del Dottore per Yamaha in Sud Africa nel 2004. Da lì in poi, la partnership ha avuto modo di vivere un sacco di emozionanti azioni di corsa e molti grandi momenti nel paddock e fuori dal pista, conquistando 142 podi , celebrando 56 vittorie in GP e vincendo quattro titoli mondiali MotoGP nel 2004, 2005, 2008 e 2009 , il che dimostra che Rossi e Yamaha sono indissolubilmente legati.

I risultati sorprendenti di Rossi , la passione senza pari per le corse e il carisma senza rivali costituiscono una parte enorme del patrimonio di Yamaha e MotoGP. Hanno guadagnato all’italiano, riconosciuto in tutto il mondo, l’epiteto di “GOAT” (il più grande di tutti i tempi).

Rossi si è ritirato dalla MotoGP dopo la stagione 2021, ma ha subito espresso il desiderio di continuare a guidare le moto Yamaha per l’allenamento e il tempo libero, nonché il suo interesse a diventare un Brand Ambassador per Yamaha.

Le parole di Valentino Rossi

“Sicuramente questo accordo tra me e la Yamaha regala una grande emozione. Abbiamo lavorato insieme per molti anni in passato, quindi sembra naturale. Dopo il mio ritiro dalla MotoGP, ho continuato ad allenarmi e guidare moto. Ho sempre pensato di continuare a correre in una forma o nell’altra. Durante la mia carriera in MotoGP ho guidato moto Yamaha come parte del mio contratto. Ma anche dopo il ritiro ho continuato a usare le moto Yamaha perché mi diverto. Sono felice che l’accordo sia stato firmato, quindi Yamaha e io possiamo lavorare insieme in questo nuovo assetto”, queste le parole del Dottore.