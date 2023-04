Ad Austin spicca Bagnaia: nelle FP3 di Austin domina la Ducati

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di attività in pista ad Austin. I piloti della MotoGP sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere del GP delle Americhe, prima delle intense emozioni del sabato, con qualifiche e Gara Sorint.

Il più veloce delle FP3 è Pecco Bagnaia, il campione del mondo in carica si è lasciato alle spalle Alex Marquez e Luca Marini. Quarto invece Jorge Martin, seguito da Quartararo e Bezzecchi, che dovrà passare dal Q1. Settimo tempo per Zarco, mentre le Aprilia di Espargaro e Vinales non sono riusciti a far meglio rispettivamente dell’ottavo e 15° posto.