MotoGP, prossima tappa in Spagna: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Non solo la Formula 1, anche la MotoGP torna in pista per il quarto appuntamento della stagione. La classifica piloti è guidata a sorpresa da Marco Bezzecchi, ma il pilota con maggiori possibilità di vittoria finale è sicuramente Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è stato condizionato da due cadute, ma è nettamente il favorito al successo. E’ attesa in vista del prossimo appuntamento in Spagna.

Il Gran Premio sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e Sprint in diretta anche in chiaro su TV8, mentre la gara verrà trasmessa in leggera differita, dalle 15:15.

GP Spagna, gli orari

Giovedì 27 aprile

Ore 17: conferenza piloti

Venerdì 28 aprile

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 Moto2

Ore 10.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 Moto2

Ore 15: prove libere 2 MotoGP

Sabato 29 aprile

Ore 8.40: prove libere 3 Moto3

Ore 9.25: prove libere 3 Moto2

Ore 10.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: qualifiche MotoGP

Ore 12.50: qualifiche Moto3

Ore 13.45: qualifiche Moto2

Ore 15: gara sprint MotoGP

Domenica 30 aprile

Ore 10.45: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 12: gara Moto3

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 15: gara MotoGP