MotoGP, Quartararo non risparmia Yamaha: “nessuno si inca**a! Stiamo dormendo”

Il weekend di gara di Jerez de la Frontera non è stato finora soddisfacente per Fabio Quartararo, il cui inizio di stagione di MotoGP è stato complicato.

Il francese della Yamaha non ha nascosto la sua ira e frustrazione, avvisando ripetutamente il team di Iwata, minacciando un addio. Dopo la Sprint Race di ieri pomeriggio in Spagna, Quartararo è tornato a sfogarsi contro Yamaha.

Le parole di Quartararo

“Il problema è che nella squadra stiamo dormendo. Non c’è qualcuno che veramente si incaz**, siamo sempre alle prese con gli stessi problemi. Non è che nei test avrò tante cose da provare, saranno due cose. Non siamo carichi a sufficienza, e questo manca nella squadra. Dopo la prima partenza ero 7°, ma non avrei potuto fare altro. Non sarei riuscito a provare un sorpasso, perché non riusciamo a guidare dietro agli altri, non ho per nulla feeling”, ha affermato ai microfoni Sky.

“Per me è il quinto anno con loro in MotoGP e sinceramente non ho ancora visto grandi miglioramenti. Soprattutto su questa pista, dove giriamo tanto, sto diventando sempre più lento. Bisogna scoprire perché sta andando così, questo è ciò che mi causa la maggiore frustrazione. La moto richiede più impegno fisico, è vero, ma per me non è un problema”, ha concluso il pilota francese.