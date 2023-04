Aleix Espargaro beffa tutti! Splendida pole a Jerez, Miller e Martin in prima fila

SportFair

Un sabato mattina emozionante e ricco di spettacolo con i motori. Dopo le qualifiche shootout di Formula 1, con Leclerc poleman anche della gara Sprint a Baku, si sono concluse anche le qualifiche del GP di Spagna di MotoGP.

Un Q2 emozionante, con un finale di fuoco, al termine del quale è Aleix Espargaro a spuntarla: lo spagnolo dell’Aprilia si prende la pole position, col tempo di 1.37.216, davanti a Miller e Martin.

Quarto tempo per Binder, che si lascia alle spalle il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, passato dalla Q1. Sesto un eccezionale Dani Pedrosa, seguito da Oliveira, Zarco e Marini, chiude la top 10 invece Vinales. Partirà da lontano invece Bezzecchi, che non è riuscito a superare la Q1.

Le parole dei top-3

Espargaro: “sono contento, quando ho visto la pioggia ero un po’ triste, perchè fatico, ma sono molto orgoglioso del team, è stato difficile, era veramente scivoloso e sono contento. Alla fine loro ti devono dare l’indicazione, ma il pilota è quello che sente la moto, stavo tirando poco, vedendo in che punto si poteva spingere e in che punto no, ho deciso di rimanere in pista e tenere tutto sotto controllo“.

Miller: “ci abbiamo provato, è stata una sessione pazza, la pista cambiava giro dopo giro. Sono contentissimo di partire davanti, è molto importante in questo tracciato“.

Martin: “all’inizio del turno pioveva veramente, abbiamo girato un poco in queste condizioni, mi è mancato pochissimo, ma sono comunque contento, abbiamo fatto un bel lavoro durante il weekend. Se hai due moto è più facile, avendone una sola dovevo decidere o una cosa o l’altra e ho deciso di andare con le slick ed è andata bene“.