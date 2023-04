MotoGP, doppietta Aprilia a Jerez: Bezzecchi e Bagnaia fuori dal Q2

SportFair

E’ terminato il venerdì di attività in pista a Jerez de la Frontera. I piloti della MotoGP hanno disputato la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna, che ha decretato i 10 migliori del venerdì che accedono direttamente in Q2 domani.

Brilla l’Aprilia, con una splendida doppietta! Aleix Espargaro ha chiuso in testa alla classifica dei tempi, col crono di 1.36.708, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Maverick Vinales e Jack Miller.

Quarto tempo per Zarco, seguito da Oliveira e Alex Marquez. Il settimo e l’ottavo tempo rispettivamente di Bezzecchi e Bagnaia non bastano ai due italiani per accedere direttamente in Q2. Non riesce ad entrare nei migliori 10 nemmeno Fabio Quartararo, che sul finale commette un errore e perde l’occasione id accedere in Q2.

