MotoGP, Bagnaia in difficoltà a Jerez: “poco feeling”

Sono andate in scena oggi a Jerez de la Frontera le prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna di MotoGP. Giornata difficile per la Ducati, con Bagnaia che non è riuscito ad accedere alla Q2.

Il ducatista si è detto sorpreso del risultato ottenuto oggi in pista in Spagna: “è stata una sorpresa, perché l’anno scorso veniva tutto con semplicità. Poi in realtà ho fatto gli stessi tempi del 2022, ma facendo un po’ più di fatica, soprattutto sull’anteriore. Il T1 ed il T2 vanno bene, ma il T3 e il T4 sono un problema perché perdo parecchio tempo“.

“Questa è una pista abbastanza particolare e il bilanciamento della moto 2023 è abbastanza diverso, però ho totale fiducia nella mia squadra e credo che troveremo una soluzione. Per questo sono abbastanza tranquillo al momento, anche se il Q1 non sarà facile perché ci sono tanti piloti veloci, però vedremo domani. Bisognerà stare attenti a non dare scie, ma anche cercare di fare il tempo al primo tentativo per avere due gomme da usare in Q2, perché sarà fondamentale partire davanti, soprattutto nella Sprint“, ha aggiunto il campione del mondo in carica.

“Più che la moto nuova, è il fatto di avere poco feeling. Quando è così devi cambiare qualcosa sulla moto, ma negli ultimi 20 minuti devi fare il time attack, quindi non hai tantissimo tempo per lavorare. Però è così, quindi bisogna adattarsi. Sicuramente è un programma ancora un po’ da capire in certe situazioni, ma quando è tutto a posto è più facile lavorare per la gara“, ha concluso.