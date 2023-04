MotoGP, tutti in pista per il GP delle Americhe: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGP torna in pista! Dopo essersi goduti il weekend di Pasqua i campioni delle due ruote si preparano ad un nuovo weekend di gara, ad Austin. E’ atteso il ritorno di Marc Marquez, anche se ancora non si hanno notizie ufficiali, mentre Peco Bagnaia andrà a caccia del riscatto dopo la caduta in Argentina.

Occhi puntati su un ottimo Bezzecchi, leader Mondiale, che punterà a ripetersi in sella alla sua Ducati del Team Mooney VR46.

Il weekend di gara di Austin sarà visibile sui canali Sky, con le qualifiche e la gara sprint del sabato in chiaro anche su TV8. La garà sarà visibile invece in chiaro in differita, alle 23.15 su TV8.

Gli orari del GP delle Americhe 2023

Venerdì 14 aprile

16:00-16:35 FP1 Moto3

16:50-17:30 FP1 Moto2

17:45-18:30 FP1 MotoGP

20:15-20:50 FP2 Moto3

21:05-21:45 FP2 Moto2

22:00-23:00 FP2 MotoGP

Sabato 15 aprile

15:40-16:10 FP3 Moto3

16:25-16:55 FP3 Moto2

17:10-17:40 FP3 MotoGP

17:50-18:05 Q1 MotoGP

18:15-18:30 Q2 MotoGP

19:50-20:05 Q1 Moto3

20:15-20:30 Q2 Moto3

20:45-21:00 Q1 Moto2

21:10-21:25 Q2 Moto2

22:00 MotoGP, Sprint

Domenica 16 aprile

16:45-16:55 Warm-Up MotoGP

18:00 Gara Moto3

19:15 Gara Moto2

21:00 Gara MotoGP